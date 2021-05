Cna educational al Pascal: ricerca del lavoro e simulazione colloqui in inglese

REGGIO EMILIA – Ricco calendario di eventi promosso da Cna Education che continua la sua attività di orientamento, portando consulenti e imprese a scuola per parlare di competenze, mercato del lavoro e strumenti per la ricerca attiva di lavoro attraverso Ecipar lavoro sul target classi quarte dell’Istituto Pascal, tutti gli indirizzi di studio.

Il 12 maggio, dalle 16 alle 18, on line si susseguiranno Serena Macchioni, di Ecipar lavoro, su curriculum vitae e colloquio di lavoro, oltre ai programmi finanziati per inserimento lavorativo. Paola Ligabue, titolare di Paola Ligabue Consulting, svolgerà alcune simulazioni di colloquio in lingua inglese per sostenere i giovani con consigli pratici per porsi con competenza al selezionatore, a seguire Stefano Pavani, Responsabile CNA Giovani Imprenditori, approfondirà le funzionalità di Linkedin per la ricerca attiva di lavoro.

Il prossimo 13 maggio, si tratterà di soft skills e competenze in impresa con una analisi sui mega trend e percorsi formativi destinati ai giovani a cura della responsabile Cna Education Ughetta Fabris e testimonianze dal mondo dell’impresa con gli interventi di Marco Guazzetti, Ad di Camlogic, attiva da oltre cinquant’ anni nel settore dell’ automazione industriale, con lo sviluppo di sistemi di misurazione e indicatori di livello, Alessio Conti, libero professionista esperto in strategie di comunicazione e marketing, che approfondirà il tema dell’analisi di contesto, attraverso gli strumenti di marketing e la rete per aiutare gli studenti ad individuare le aziende innovative. Marcello Mattioli, Presidente dei Giovani Imprenditori, esperto di strategie di marketing e Hr Director di WiMore che approfondirà le competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro.

Infine, il prossimo 19 maggio, dalle 15.30 alle 17.30, è in programma uno Stem Tour (per un target di studenti delle classi quinte), nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione ER Orientanet, per avvicinare i ragazzi alle discipline Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) attraverso una visita virtuale ad una realtà reggiana di eccellenza come RE:lab, laboratorio di ricerca della rete Alta tecnologia ER specializzato nella progettazione e sviluppo di sistemi di interazione tra essere umano e dispositivo tecnologico.

Nell’ambito della visita virtuale, rigorosamente on line, sarà possibile approfondire le tecnologie messe in campo in diversi progetti per il settore museale, lo sviluppo di app, la programmazione di soluzioni Iot in ambito mobilità e progetti Europei, la definizione dei gruppi tecnici di lavoro, raccontate dalle Project leader con una particolare attenzione alle competenze al femminile e alla descrizione dei team e dei processi di lavoro, nell’ ambito della ricerca e innovazione. Alcune parti della visita si svolgeranno in lingua inglese.

Per info: Cna Education rif. Ughetta Fabris, e-mail ughetta.fabris@cnare.it