Chiostri di San Pietro, Ascanio Celestini con “Radio clandestina”

REGGIO EMILIA – Per celebrare il 2 giugno, la Fondazione I Teatri porta ai Chiostri di San Pietro “Radio clandestina. Roma, le Fosse Ardeatine, la Memoria”, uno dei monologhi teatrali di maggior successo che ha lanciato la carriera di quello straordinario cantastorie che è Ascanio Celestini.

Uno spettacolo – mercoledì 2 giugno ore 21 – di cui si celebrano i 20 anni dal debutto, che riflette sulla storia e sulla memoria a partire da uno degli episodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia.

Il 23 marzo 1944 i Gruppi d’Azione Patriottica attaccano una colonna tedesca in via Rasella. Il 24 marzo, per rappresaglia, i nazisti uccidono 335 persone in una cava sulla via Ardeatina, dieci italiani per ogni tedesco morto.

“Il racconto della lotta partigiana e dell’occupazione di Roma viene spesso riferito in maniera confusa – scrive Ascanio Celestini –. Soprattutto l’eccidio delle Fosse Ardeatine e l’azione di via Rasella che lo precedette sono parte di una storia raccontata “al contrario”. Partendo dai materiali pubblicati nel libro di Alessandro Portelli L’ordine è già stato eseguito, in Radio Clandestina do voce a quella parte orale della storia che ancora racconta quei giorni in maniera viva, diretta e non rovesciata”.

Il testo da cui è tratto – “L’Ordine è già stato eseguito”, di Alessandro Portelli, si fonda su circa 200 interviste a testimoniare che questa non è la storia di quei tre giorni, ma qualcosa di vivo e ancora riconoscibile nella memoria di una intera città: è la storia delle donne che vanno a cercare i loro uomini, delle mogli che lavorano negli anni ‘50 e dei figli e dei nipoti che quella storia ancora la raccontano.

“Sono passati vent’anni – dice Celestini – e i miei racconti stanno ancora in quella stanza. Nei pochi metri quadrati che occupano le scenografie di tutti gli spettacoli che ho portato in scena dopo”. Spettacolo nell’ambito di Restate in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia. Biglietti in vendita alla biglietteria della Fondazione I Teatri e su www.iteatri.re.it