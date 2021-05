REGGIO EMILIA – Furto nell’Outlet degli elettrodomestici, in via G.B. Vico, a Cella. I ladri hanno forzato una porta d’ingresso posteriore e poi sono entrati rubando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, vari smartphone e un centinaio di euro in contanti. Sulla vicenda indagano i carabinieri per furto aggravato contro ignoti.