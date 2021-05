“Carte false” per vincere concorso pubblico: denunciato

CARPINETI (Reggio Emilia) – “Carte false” per vincere concorso pubblico: 48enne napoletano denunciato dai carabinieri per truffa ai danni dello stato e falsità ideologica commessa da privato in atti pubblici. L’uomo ha partecipato a un concorso per collaboratore scolastico ed è riuscito ad entrare in graduatoria e ad essere assunto a tempo determinato in un Istituto scolastico dell’Appennino reggiano.

Tutto regolare se non fosse che, all’atto della presentazione dei titoli per poter partecipare alla selezione per i posti, ha presentato un diploma contenente tutti voti da 10 che gli ha consentito di “scalare la graduatoria”. A distanza di alcuni mesi i carabinieri di Carpineti, dopo le segnalazioni giunte in caserma, hanno verifiato che il diploma di maestro, che l’uomo sosteneva di aver conseguito nel 2013 in un istituto della provincia di Napoli, in realtà non era genuino dato che era stato rilasciato fittiziamente da un istituto, ora peraltro cessato, che non aveva depositato al Provveditorato il relativo diploma.

Il 48enne, che nel frattempo è riuscito a lavorare per 5 mesi, ha quindi causato un danno allo Stato per un importo pari circa 10.000 euro tra stipendi conseguiti e importi previdenziali ed assistenziali versati. Il primo provvedimento è stato quindi la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e la cancellazione del 48enne dalla graduatoria. Poi è stato anche denunciato.