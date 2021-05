Brescello, furto notturno alla Emil Banca

BRESCELLO (Reggio Emilia) – Furto notturno alla Emil Banca di Lentigione di Brescello in via Imperiale Superiore. I ladri, dopo aver forzato una porta di emergenza, sono entrati nei locali che ospitano la filiale e hanno rubato il cassetto blindato, detto cash, della postazione del cassiere con dentro denaro contante che è ancora in corso di quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Guastalla per furto aggravato contro ignoti.