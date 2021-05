Albinea, incendio nella ceramica Magica

ALBINEA (Reggio Emilia) – Incendio nella notte in un’azienda dismessa ad Albinea. Le fiamme, innescate per cause accidentali, hanno interessato il sottotetto usato dello stabile come dimora occasionale. Poco dopo le 23.30 di ieri i carabinieri della tenenza di Scandiano, su input dell’operatore in servizio al 112, allertato dai vigili del fuoco che stavano intervenendo con una loro squadra, sono andati in via Roncosano ad Albinea dove era stato segnalato un incendio all’interno dei locali della dismessa ceramica Magica.

Le fiamme sviluppatesi nel sottotetto dell’azienda, per cause probabilmente di natura accidentale, si sono propagate al tetto dell’azienda che è rimasto danneggiato. L’incendio è stato quindi domato dai vigili del fuoco. I primi accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco fanno ritenere che le fiamme potrebbe essere partite per cause accidentali ad opera di ignoti, senza una fissa dimora, che occupavano l’immobile.