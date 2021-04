Viale Umberto I, georgiano fermato con materiale da scasso

REGGIO EMILIA – Ciclista rintracciato ieri pomeriggio in viale Umberto I con materiale da scasso e denunciato dalla polizia. Gli agenti hanno controllato due georgiani che si aggiravano fra le case a bordo di due biciclette.

Durante il controllo i due si sono mostrati particolarmente nervosi, tanto che gli agenti hanno approfondito i controlli e hanno trovato, nelle tasche del giubbotto di uno dei due, un 37enne, attrezzi da scasso, tra cui tenaglie e tronchesi che sono stati sequestrati.

Il georgiano è stato accompagnato in questura e lì è emerso che aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. E’ stato quindi denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e sanzionato perché non aveva la mascherina.