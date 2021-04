Viale Umberto I, donna anziana soccorsa dalla polizia

REGGIO EMILIA – Donna anziana soccorsa dalla polizia. Ieri gli agenti a bordo di una pattuglia sono andati in viale Umberto I dove era stata segnalata una donna anziana che si aggirava, come se avesse perso l’orientamento, in vestaglia e in ciabatte. Giunti sul posto i poliziotti hanno capito che la donna, una 93enne residente in provincia, era in stato confusionale. L’hanno calmata e poi hanno chiamato il 118 perché inviasse personale sanitario per soccorrerla. Nel frattempo gli agenti hanno contattato il figlio che è arrivato sul posto e ha preso in consegna la madre.