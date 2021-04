REGGIO EMILIA – Incendio in via Giorgione, in pieno centro, dove dei cartoni, di fianco al Carrefour, per cause ancora in corso di accertamento, hanno preso fuoco oggi verso le 14. Sul posto sono arrivati, chiamati dai residenti allarmati per la fitta coltre di fumo che si alzava, i vigili del fuoco che, nel giro di breve tempo, hanno spento le fiamme.

