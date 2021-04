REGGIO EMILIA – È stato inaugurato oggi, alla presenza di Carlotta Bonvicini, assessore alle politiche per la Sostenibilità del Comune di Reggio Emilia, il nuovo store Iren in Via Adua. All’inaugurazione hanno partecipato, per il Gruppo Iren, l’Amministratore Delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo. Presente anche l’Amministratore delegato di Wemay, Roberto Vezzosi, partner dell’iniziativa, ed il Commissario della Camera di commercio di Reggio Emilia – Stefano Landi.

L’evento d’inaugurazione è stato illustrato da una breve presentazione delle funzioni del nuovo store di via Adua, luogo esclusivo pensato da Iren e dedicato ai clienti. Un ambiente accogliente e ampio, ove coloro che vi si recano potranno vedere e toccare con mano tutte le innovazioni di prodotto che l’Azienda propone. Nello store sarà possibile stipulare contratti per i servizi, compresi gas e luce alle condizioni più vantaggiose oggi disponibili.

Foto 3 di 3





Non solo, lo spazio di Via Adua è anche un luogo di assistenza per i clienti e una vetrina esclusiva per tutti i prodotti e servizi di Iren luce gas e servizi, la società del Gruppo attiva nell’approvvigionamento, intermediazione e vendita di energia elettrica, gas e calore: si va dai prodotti per l’efficientamento energetico (caldaia, climatizzatore), ai prodotti per la mobilità elettrica (ebike, monopattino, wall box per la ricarica dei mezzi elettrici) per arrivare ai prodotti per la domotica (kit smart home con smart led, presa smart, webcam e google home per rendere la casa smart).

Il nuovo spazio di Via Adua gestirà anche il servizio di eco sportello grazie al quale i clienti potranno ritirare materiale dedicato alla raccolta differenziata e dei rifiuti in genere, come sacchetti e contenitori chippati e ricevere assistenza sulle fatture.

Il secondo store di Iren, a Reggio Emilia, dopo quello di Piazza della Vittoria, si colloca questa volta nel cuore del Quartiere Santa Croce per rendere ancora più accessibili e vicini ai cittadini reggiani i servizi tradizionali e quelli a valore aggiunto dedicati al risparmio energetico, alla domotica, alla sicurezza integrata oltre che alla manutenzione degli impianti della propria casa. Lo store, con ampio parcheggio dedicato, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Il sabato sarà aperto dalle 8,30 alle 12,30.