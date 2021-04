Vende su Instagram prodotti bellezza che non spedisce: denunciata

REGGIO EMILIA – Vende su Instagram prodotti bellezza che non spedisce: 55enne barese denunciata dai carabinieri per truffa ai danni di un 35enne reggiano. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dal 35enne che, rispondendo ad un annuncio pubblicato su Instagram, aveva acquistato creme e prodotti di bellezza per il corpo per un valore di 290 euro. Dopo aver intavolato la trattativa tramite la messaggistica del social, ha pagato con bonifico sull’iban che gli era stato fornito dalla venditrice.

All’accredito dell’importo non è però corrisposta la consegna dei prodotti di bellezza dato che la venditrice, dopo una serie di scuse assurde, è sparita nel nulla bidonando il malcapitato. Quando ha capito di essere stato truffato, l’uomo è andato dai carabinieri di via Adua e ha sporto denuncia. Dopo una serie di riscontri tra il conto dove erano stati versati i soldi e il profilo del social utilizzato per la vendita fantasma i carabinieri sono risaliti alla 55enne barese che è stata denunciata per truffa.