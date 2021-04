Vaccino, la Commissione europea avvia azione legale contro AstraZeneca

BRUXELLES – L’azione legale della Commissione europea contro Astrazeneca “è stata avviata venerdì”: lo ha annunciato il portavoce per la Salute e la sicurezza alimentare, Stefan De Keersmaecker, durante un briefing odierno. La ragione dietro l’azione risiede nel “mancato rispetto” da parte della compagnia di “alcuni termini del contratto“. Secondo il portavoce, infatti, Astrazeneca “non sarebbe stata in grado di fornire soluzioni valide” per assicurare “la puntualità delle consegne” delle dosi promesse. “Ciò che ci preme in questi casi è che ci sia una consegna veloce per un numero sufficiente di dosi che spettano ai cittadini europei e che ci spettano da contratto” ha proseguito De Keersmaecker, precisando che la Commissione ha agito con il consenso di tutti e 27 gli Stati membri (fonte Dire).