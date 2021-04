Vaccinazioni, mancato invio sms: in 300 devono tornare al pomeriggio

REGGIO EMILIA – A causa di un errore dovuto al mancato invio di sms, questa mattina circa 300 persone che si sono presentate alle Fiere di Reggio Emilia per ricevere il vaccino anti covid sono state rinviate al pomeriggio. Si e’ verificato un ritardo nella consegna delle dosi di Pfizer – poi avvenuta in tarda mattinata – di cui i cittadini non sono stati avvertiti. Lo comunica in piena trasparenza l’Azienda Usl che si scusa con gli interessati “per lo spiacevole disguido”. L’attivita’ negli ambulatori vaccinali, viene pero’ evidenziato, sta ora proseguendo regolarmente.