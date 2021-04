Vaccinazione contro il Covid, calcola quando sarà il tuo turno

REGGIO EMILIA – La domanda di molti, in questi giorni, è: “Quando toccherà anche a me di essere vaccinato?”. Ebbene è disponibile on line un calcolatore per l’attesa per il vaccino che permette di stimare quante persone abbiamo davanti nella coda per il vaccino per il Covid-19 in Italia. Questo strumento predice dunque quanto si potrebbe dover attendere per essere vaccinati e quando si potrebbe ricevere la prima dose. Tutto questo basandosi sul piano nazionale di vaccinazioni e l’andamento effettivo dello stesso.

Si va su questa pagina e si compila un questionario, sulla sinistra, in cui si mette l’età, si scrive se si è operatore sanitario, ospite o lavoratore di una Rsa, se si è incinta, se si hanno particolari patologie, se si fa parte del personale scolastico e universitario, delle Forze armate e di Polizia, personale penitenziario e dei luoghi di comunità oppure di altri servizi essenziali.

Nel caso di chi scrive, che ha 53 anni, ha tra 18.872.045 e 32.792.471 persone davanti nella coda per il vaccino in Italia. Si legge: “Prendendo in considerazione il tasso di vaccinazione pari a 1.166.000 a settimana e il tasso di copertura vaccinale pari a 70.8%, dovresti ricevere il vaccino tra 16/11/2021 e 2/5/2022. Invece la seconda dose ti dovrebbe essere somministrata tra 7/12/2021 e 23/5/2022. Tuttavia, sei nella categoria alla quale potrebbe essere somministrato il vaccino di AstraZeneca e perciò potresti ricevere la tua dose prima, a seconda della disponibilità”.