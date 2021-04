Termosifoni accesi fino a domenica

REGGIO EMILIA – A Reggio Emilia i termosifoni si potranno tenere accesi fino a domenica. Il Comune annuncia infatti di aver disposto una proroga, “considerato che per i prossimi giorni sono previste condizioni climatiche altamente variabili e caratterizzate da piogge e basse temperature”. Visto che “le condizioni climatiche previste possono essere motivo di disagio per i cittadini, in particolare per categorie come bambini, anziani e ammalati”, il sindaco Luca Vecchi “ha firmato un’ordinanza che prevede l’ampliamento del periodo di attivazione degli impianti termici del Comune di Reggio Emilia, per la durata massima di sette ore giornaliere, da oggi fino al 2 maggio”.