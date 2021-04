Tentata rapina all’Obi, arrestato un 54enne

REGGIO EMILIA – Tentata rapina all’Obi, in via Ferrari, ieri pomeriggio. Un 54enne italiano, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, ha cercato di rubare della merce che aveva caricato su un carrello per la spesa. Era insieme ad un altro uomo che è riuscito a fuggire faendo perdere le proprie tracce. La polizia è arrivata sul posto e ha identificato il 54enne, lo ha arrestato e portato in questura. La merce, del valore di 848 euro, è stata restituita al negozio.