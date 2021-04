Spaccia al parco, studente denunciato

REGGIO EMILIA – Al parco del Gelso con la droga, a casa il bilancino: studente 16enne denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E’ successo domenica sera quando i carabinieri, a bordo di una pattuglia della sezione della radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, hanno controllato un ragazzo all’interno del parco del Gelso.

I militari gli hanno chiesto se avesse della droga e il ragazzo ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni due bustine che ha consegnato ai carabinieri che contenevano una quindicina di grammi di marijuana. Il giovane è stato portato in caserma dove è stato raggiunto dalla madre. I militari hanno poi controllato lo smartphone e hanno trovato alcuni messaggi che, seppur scritti in maniera criptica, sono stati ricondotti in maniera inequivocabile a cessioni di droga.

Questo è stato confermato anche da un cliente che, identificato e convocato in caserma, ha ammesso di essersi rivolto allo studente per acquistare marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare in cantina un bilancino di precisione con tracce di marijuana sul piatto di pesatura.