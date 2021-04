Si spara all’addome con una pistola per bovini: è grave

REGGIO EMILIA – Un uomo di 59 anni di Carpi e’ rimasto ferito in un incidente sul lavoro in una azienda agricola di via Aicardi 2 a Corticella. Si tratta del dipendente di un’azienda del cremonese specializzata in abbattimento di bovini, che e’ rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco durante l’intervento su un animale effettuato con la pistola a colpo singolo specifica per questa attivita’. Per cause ora al vaglio del personale del servizio Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Ausl, l’uomo si sarebbe centrato da solo all’addome. Il 59enne si trova ora ricoverato all’ospedale Santa Maria di Reggio in gravi condizioni.