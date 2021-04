Scuola, in provincia di Reggio ci sono 20 focolai di Covid

REGGIO EMILIA – Sono circa 20 i focolai di Covid registrati dall’Ausl di Reggio Emilia nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Ma la situazione e’ “sotto controllo” perche’, come spiega il direttore generale Cristina Marchesi, “c’e’ la nuova norma piu’ tutelante che prevede la quarantena per la classe anche in presenza di un solo positivo”. In base a questa disposizione, la scorsa settimana, le classi isolate e in attesa di tampone per poter tornare in aula erano una cinquantina.