Scuola, 200 adesioni a giornata orientamento Camera di commercio

REGGIO EMILIA – Sono gia’ oltre 200 le adesioni ricevute dalla Camera di commercio di Reggio Emilia, da parte di studenti ed insegnanti di istituti tecnici e professionali, a partecipare al nuovo evento di orientamento scolastico promosso dall’ente.

Si tratta del seminario on line dal titolo “Sospesi tra il non piu’ e il non ancora”, in programma venerdi’ mattina, in cui i relatori della Camera di commercio illustreranno tra l’altro i fabbisogni occupazionali delle imprese, offrendo ai giovani un quadro aggiornato della situazione occupazionale della provincia e della tipologia di lavori per i quali vi e’ maggior richiesta da parte delle imprese, e maggiori difficolta’ di reperimento.

In “futuro – e’ il messaggio per i giovani – si affermeranno nuove professioni ad oggi sconosciute e certamente sara’ imprescindibile il possesso sia di competenze tecniche che di competenze trasversali, che riguarderanno nello specifico l’adattamento all’ambiente di lavoro, la flessibilita’ nel gestire i compiti assegnati, la capacita’ di lavorare in team ed il saper comunicare a piu’ livelli”.