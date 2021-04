Scandiano, abitazione a fuoco: appartamento inagibile

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Un incendio è divampato, ieri intorno alle 23, in un’abitazione di via Goti a Ventoso di Scandiano. Le fiamme sono divampate per cause ancora al vagliodei vigili del fuoco, ma sono riconducibili al probabile malfunzionamento della canna fumaria. L’incendio ha interessato la mansarda e il tetto in legno di un appartamento. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno provocato danni che sono ancora in corso di quantificazione: l’appartamento è stato dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale.