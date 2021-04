San Rigo, bici contro auto: grave un ciclista

REGGIO EMILIA – Un ciclista 68enne di Novellara è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto oggi, verso le 16, in via Tirabassi a Castelbaldo di San Rigo. Il 68enne stava percorrendo la via e si stava immettendo in via Ruozzi quando, a causa di una buca, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un’auto condotta da un 70enne che arrivava dalla parte opposta. Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia e i sanitari inviati dal 118 che hanno portato l’uomo al Santa Maria Nuova dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.