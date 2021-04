San Martino in Rio, trovato morto in un garage con la moglie ferita

SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Un uomo di 58 anni, Paolo Eletti, è stato trovato morto, con ferite alla testa. Di fianco a lui la moglie Sabrina Guidetti, 54 anni, con ferite da taglio al braccio. La coppia è stata trovata oggi, dal figlio, che era arrivato da Modena, poco dopo le 17, all’interno di un’abitazione di San Martino in Rio in via Magnanini 13 in una zona industriale. Il 33enne ha chiamato i soccorsi e sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118 e ai carabinieri, sono arrivati anche i vigili del fuoco per un principio di incendio che è scoppiato nel garage della casa. La donna è stata portata in ospedale in gravi condizioni. Sui fatti indagano i carabinieri di Reggio Emilia coordinati dalla Procura reggiana.

Una vicina di casa ha detto a Reggio Sera: “Io e mio marito eravamo giù in garage a imbottigliare e non abbiamo sentito niente. Erano una coppia normale, come tante altre. Andavano d’accordo, erano sempre insieme”.