Salvini: “Coprifuoco dannoso, tra tre giorni si può rivedere. E quota 100 non si tocca”

ROMA – “La richiesta di far ripartire le attività non è un capriccio di Salvini che vuole litigare con Speranza ma è un diritto. Ieri abbiamo ottenuto di poter verificare entro maggio la curva per poter togliere il coprifuoco che è un danno e un pregiudizio. Mancano tre giorni a maggio quindi tra tre giorni saremo già in data utile”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini durante il suo intervento al Festival del Lavoro organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro. “Quota 100? Tagliare i diritti ai lavoratori e pensionati è fuori discussione, credo che l’Europa post-covid debba tutelare chi ha la possibilità di scegliere”, aggiunge Salvini (Fonte Dire).