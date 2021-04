Rubiera, manutenzione programmata alla rete idrica

RUBIERA (Reggio Emilia) – Manutenzione programmata in vista per la rete idrica del Comune di Rubiera. Mercoledì 10 maggio, dalle 9 alle 17, verranno effettuati importanti lavori in Via degli Araldi, con la sostituzione di componenti di rete e adeguamento impiantistico complessivo.

Per consentire l’effettuazione degli interventi dovrà essere interrotta l’erogazione dell’acqua nella zona dei lavori

MERCOLEDI’ 10 MAGGIO 2021 DALLE 9,00 ALLE 17,00

Le vie interessate alla temporanea sospensione, in comune di Rubiera saranno:

Via Degli Araldi

Via Canale Dell’Erba

Via Delle Chiaviche

Via Della Collegiata

Via Don Bosi

Via Maestri

Via Fontana

Via Madonna di Pompei

Gli impianti dovranno essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

IRETI “ringrazia i cittadini per la collaborazione”.