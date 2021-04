Riqualificazione piazza San Prospero, al via i lavori preliminari

REGGIO EMILIA – In previsione della riqualificazione del selciato di piazza San Prospero – il progetto attualmente e’ al vaglio della Sovrintendenza e l’avvio dei lavori e’ previsto nell’autunno 2021 – partono domani a Reggio Emilia una serie di opere preliminari.

In particolare inizieranno le operazioni di verifica dell’esistenza di reperti archeologici nel sottosuolo, come richiesto dalla stessa Sovrintendenza. I rilievi non inibiranno lo svolgimento del mercato (ne’ quello settimanale, ne’ quello giornaliero) durante il corso di questa settimana. Dallo stesso giorno, e’ previsto da parte di Ireti (gruppo Iren) l’allestimento delle prime dotazioni di cantiere, in vista del rifacimento delle reti di sottoservizi per la distribuzione idrica e del gas metano a servizio degli edifici che si affacciano sulla piazza.

Questi interventi partiranno il 19 aprile e avranno una durata complessiva prevista di 10 settimane. A partire dal 19 aprile, quindi, il mercato di piazza San Prospero verra’ spostato nelle piazze Martiri del 7 Luglio e della Vittoria.