Piazza San Prospero, spuntano due scheletri medievali

REGGIO EMILIA – Dagli scavi archeologici in corso in piazza San Prospero a Reggio Emilia, propedeutici ai lavori di rifacimento del selciato, sono emersi oggi due scheletri. La profondita’ della sepoltura (intorno a 1,80 metri) indica che sono due persone che vissero nel Medioevo (non quindi di epoca romana che vai dai 3 metri in giu’) tumulati nei pressi di quella che era l’antica basilica. La forte pressione del terreno sui resti non consente al momento di determinare se siano maschi o femmine.

Un particolare curioso riguarda il fatto il volto degli scheletri era disposto verso oriente, come era uso della tradizione cristiana del tempo, perche’ rivolto verso l’alba e, idealmente verso la risurrezione. I reperti saranno studiati dalla Sovrintendenza che supervisiona le opere di riqualificazione. L’intervento attivato dal Comune nella piazza, una delle piu’ caratteristiche del centro storico, era atteso da anni. Gli esercenti pero’ contestano di non poter esporre le distese a causa del cantiere, sfruttando cosi’ il bel tempo per risollevare le loro attivita’.