Parità di genere, la campagna social della Filcams: si parte con Milena Bartolini e Nilde Iotti

REGGIO EMILIA – Partirà l’8 aprile, per ripetersi ogni 8 del mese, la campagna social della Filcams di Reggio Emilia per promuovere il diritto alla pari dignità sociale tra uomo e donna, e il superamento di ogni discriminazione di sesso, di razza e di lingua sul luogo di lavoro.

Un’iniziativa che si cala nel territorio a qualche mese dalla ratifica della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del lavoro n° 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. Una norma che riconosce l’importanza di una cultura basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell’essere umano, garantendo il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione.

“In quest’ottica crediamo che sia importante costruire quotidianamente un ambiente che si batta per l’eliminazione delle diseguaglianze e aumenti il livello di benessere e qualità della vita delle lavoratrici e delle cittadine. – sottolinea la Filcams reggiana – La differenza di genere deve essere riconosciuta, vista come una risorsa e correttamente utilizzata per lo sviluppo delle attività lavorative. I percorsi di formazione professionale in questo senso creano qualità e stabilità al mondo del lavoro femminile”.

Con questo spirito sulla pagina Facebook della Filcams di Reggio Emilia ogni 8 del mese, per tutto il 2021, compariranno in coppia le biografie di due donne – una appartenente al passato ed una al presente -; figure femminili che attraverso le proprie azioni, le proprie scelte e l’esercizio della propria professione, si sono rese protagoniste del loro tempo contribuendo a cambiare in meglio il contesto nel quale hanno agito a beneficio di tutti.

“Si inizia domani con due donne reggiane: Nilde Iotti e Milena Bertolini – conclude la Filcams – Due donne che vengono dal nostro territorio e che, in contesti ed epoche molto diverse, hanno saputo essere protagoniste e fonte di ispirazione”.