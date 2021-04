Nuovo look per i punti ambiente mobili di Iren

REGGIO EMILIA – Novità per i Punti Ambiente Mobili di Iren, i furgoni attrezzati a servizio delle attività ambientali: da oggi sono riconoscibili nella loro nuova livrea graficamente aggiornata, e dal 12 aprile prossimo varieranno anche il loro posizionamento e gli orari di apertura.

Il Punto Mobile, prima collocato in via Adua nel parcheggio della biblioteca, stazionerà nel parcheggio del Centro Commerciale Le Vele. Il Punto Mobile prima posizionato in via Wybicki presso la ex Circoscrizione, verrà ora collocato nei pressi nell’area mercato vicino alla biblioteca. I Punti Mobili saranno aperti dalle 8 del mattino fino alle 18.