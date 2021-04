S. ILARIO (Reggio Emilia) – Minacciano intermediaria per ottenere finanziamento: denunciati dai carabinieri di S. Ilario un 33enne e un 55enne entrambi abitanti nel ragusano e un 34enne di Fermo per concorso in estorsione. Secondo i militari lo scorso mese di febbraio il 33enne ragusano, in qualità di consulente di un’azienda, dopo essersi rivolto alla denunciante, una 55enne di S. Ilario, che fino a poco tempo fa svolgeva l’attività lavorativa di intermediaria finanziaria ad impresa individuale, ha chiesto la possibilità di accedere ai finanziamenti per le aziende, denominati “Cura Italia” e “Salva Italia” rilasciati dal governo.

La donna, dopo aver comunicato al 33enne l’impossibilità di accedere a tali finanziamenti, è stata minacciata ripetutamente per telefono dall’uomo che voleva ottenere 30.000 euro da versare sul conto corrente intestato al 55enne ragusano suo complice. Non pago delle minacce telefoniche il 33enne, in compagnia del 34enne marchigiano, è andato nell’abitazione della madre della vittima, nel reggiano, tentando di entrare per ottenere un incontro con la figlia e avere il finanziamento.