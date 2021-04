“Mi butto sotto il treno”, annuncia suicidio per scherzo: denunciato

REGGIO EMILIA – “Ti ho voluto bene, ma ho deciso di farla finita gettandomi sotto un treno qui alla stazione di Bagnolo Soave”. Lo ha detto per telefono un 19enne reggiano all’amico minorenne. Quest’ultimo, dato che non è riuscito a fargli cambiare idea, ha chiamato i carabinieri di Reggio Emilia.

L’operatore in servizio alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri, ricevuta la chiamata, ha avvisato la pattuglia in circuito della stazione di Bagnolo che è andata sul posto anche in considerazione che, da lì a breve, in effetti alla stazione Soave sarebbe transitato un treno merci. All’arrivo i militari hanno visto alcuni giovani che, quando hanno scorto i carabinieri, sono fuggiti per i campi. I militari di Bagnolo sono poi risaliti “all’aspirante suicida” identificato in un 19enne del paese che è stato rintracciato nella sua abitazione dove era rientrato.

“Non avevo intenzioni suicide, volevo fare uno scherzo al mio amico”, ha detto il giovane ai carabinieri che lo hanno denunciato per procurato allarme. Al 19enne è stata anche contestata una multa per 400 euro per violazione delle norme Covid, dato che era uno dei tre giovani presenti nei pressi della stazione che, quando hanno visto i carabinieri, sono scappati. L’identificazione dei suoi due amici, che sono chiamati a rispondere della stessa violazione, è questione di ore: anche per loro ci sarà una multa da 400 euro a persona.