Margherita, un vulcano di energia

REGGIO EMILIA – Margherita, Marghe per gli amici, è un vero e proprio vulcano di energia. La sua storia non la conosciamo ma quando è stata recuperata aveva una grossa catena legata al collo che le aveva lacerato la pelle e un fortissimo timore di tutti gli esseri umani. Con il tempo e l’impegno dei volontari è riuscita ad aprirsi e a cambiare l’idea delle persone tirando fuori tutta la sua vitalità. Gli altri cani per lei sono un gran supporto per affrontare le novità e degli amici per giocare a spallate o a rincorrersi per ore.

La sua adozione ideale sarebbe quindi con un altro cane, preferibilmente giovane/attivo e non troppo piccolo di taglia. Cerchiamo per lei una adozione come membro della famiglia con cui crescere e condividere esperienze ma sicuramente non disprezzerebbe un bel giardino dove tirare fuori le sue motivazioni da guardiano. Canile di Bagnolo in Piano “Amici di Marta” aperto su appuntamento al 340-780.30.46 Manuela.