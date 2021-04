L’Elettric80 macina commesse a continua ad assumere

REGGIO EMILIA – Oltre 12.000 ore di formazione consumate a beneficio di 300 dipendenti nel 2020, con un corpo docente interno di 60 trainer certificati. Sono i numeri dell’academy di Elettric80, uno dei fiori all’occhiello della multinazionale di Viano, nel reggiano, che conta filiali in 13 paesi nel mondo (ed e’ specializzata in soluzioni intralogistiche su misura per fabbriche produttrici di beni di largo consumo).

Integrata nelle strategie d’impresa dal 2017, l’academy di Elettric80 ha contribuito a soddisfare, anche e soprattutto nell’anno della pandemia, un aumento di oltre il 30% del portafoglio ordini. E questo continuando a creare occupazione: nel 2020 Elettric80 ha assunto 50 nuove persone a livello globale, di cui 30 in Italia, arrivando oggi a 930 unita’ totali con l’obiettivo di inserirne altre 100 nel 2021. In origine nata con sei percorsi formativi in altrettanti ruoli tecnici-chiave, l’academy di Elettric80 si e’ evoluta anche grazie a E80-learning, la piattaforma digitale sviluppata dal gruppo nel 2019 per la formazione di procedure e processi.

“L’academy di Elettric80- spiega Corrado Pagani, Hr director- offre da anni percorsi formativi tecnici ai neoassunti, oltre a garantire l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze a tutti i livelli. Il lockdown, soprattutto grazie al potenziamento della piattaforma digitale E80-learning, non ha arrestato questo processo di lifelong-learning. L’academy e’ parte del continuo investimento sul futuro e sul talento delle nostre persone”.