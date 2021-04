Lancia un bastone contro la ex: 46enne denunciato

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Lancia un bastone contro la ex, denunciato un 46enne. La vittima, una 51enne, si è rivolta ai carabinieri di Novellara dopo che l’ex compagno, al culmine di un litigio, le aveva danneggiato l’auto. I fatti risalgono a più di un mese fa. La donna, che al termine della relazione si era allontanata dall’appartamento che condivideva con l’ex compagno, pur conservandone le chiavi perché comproprietaria, un pomeriggio di fine febbraio era tornata in casa per prelevare alcuni effetti personali.

Entrata nell’appartamento aveva trovato il suo ex che, in quel momento, era in compagnia di due amiche una delle quali era impegnata a fare delle faccende domestiche usando proprio alcuni effetti personali della vittima. Le rimostranze della donna, dinanzi a tale situazione, hanno mandato su tutte le furie l’ex compagno che, dopo averla costretta ad uscire di casa, nel cortile annesso le ha lanciato contro un bastone che ha colpito l’auto con cui era arrivata, danneggiandola.

La vicenda è stata segnalata ai carabinieri della stazione di Novellara che hanno iniziato le indagini e hanno denunciato un 46enne del paese per danneggiamento.