Gualtieri, un hub da 500 vaccinazioni al giorno

GUALTIERI (Reggio Emilia) – A pieno regime consentira’ di effettuare fino a 500 vaccinazioni al giorno il nuovo centro anti Covid della Bassa Reggiana, inaugurato oggi in provincia di Reggio Emilia e nello specifico a Palazzo Greppi di Santa Vittoria di Gualtieri. Nella sala principale dello storico edificio sono state allestite quattro postazioni, divenute operative subito dopo il taglio del nastro con le prime persone che si sono sottoposte al vaccino a partire da una signora di Boretto.

“Palazzo Greppi e la Sala del Popolo furono nel dopoguerra il simbolo della rinascita sociale e culturale di Santa Vittoria e di Gualtieri, come lo sono adesso e lo saranno nei prossimi mesi per la rinascita post pandemia di tutta l’area bassa reggiana”, il commento del sindaco di Gualtieri, Renzo Bergamini. Camilla Verona, presidente dell’Unione Bassa Reggiana, ricorda invece che oggi ricorre il 12esimo anniversario della fondazione della stessa Unione, nata nel 2009 associando 8 Comuni: “Pensiamo che questa coincidenza sia di buon auspicio perche’ tutto vada per il meglio”.

Nicoletta Natalini, direttore sanitario dell’Azienda Usl sottolinea infine “quanto e’ complesso aprire una sede vaccinale e vaccinare, avere sicurezza e tracciabilita’ di cio’ che facciamo, avere certezza di chi vacciniamo, ricevere e consegnare vaccini in modo corretto, assistere le persone. Sono tante le figure professionali che si devono mettere in gioco con tutta la loro competenza per arrivare a fare una cosa che non e’ per niente banale come forse alcune persone possono pensare”. Ma “sono molto soddisfatta della giornata di oggi che vedo non come punto di arrivo ma come punto di partenza che ci portera’ molto piu’ avanti”, conclude la dirigente sanitaria.