Gongola, cagnolina di tre anni

REGGIO EMILIA – Lei è una cagnolina di 3 anni sana, già sterilizzata, pesa sui 15 kg. Gongola non è un cane per tutti: è stata fatta salire dal meridione ma non ha mai trovato casa perché fin da cucciolina era fobica e mordeva in caso di paura. Dopo tanto lavoro con gli educatori cinofili, Gongola si è aperta molto con le persone di cui si fida ma sono ancora tante le sue paure e sicuramente trovare per lei una figura stabile e sulla quale appoggiarsi la aiuterebbe molto di più della vita in un box in canile. Per ulteriori informazioni Canile intercomunale di Novellara aperto su appuntamento al 333-838.54.08.