Giorgio Catellani, presidente della sezione reggiana del Consorzio Parmigiano Reggiano

REGGIO EMILIA – Giorgio Catellani è stato eletto all’unanimità presidente della sezione reggiana del Consorzio Parmigiano Reggiano nel corso della riunione di questa mattina. “Un risultato che mi gratifica e mi sprona a lavorare con impegno e responsabilità per il bene del nostro territorio”, ha detto Catellani, presidente della Nuova Latteria Fontana e della Latteria sociale San Giovanni della Fossa.

E ha aggiunto: “Lavoreremo insieme come abbiamo fatto fin dall’inizio, confrontandoci in modo aperto e costruttivo, cercando di trovare una sintesi frutto del dialogo e della convergenza degli obiettivi. I miei principi ispiratori sono e sono sempre stati la coesione, la collaborazione, l’interesse comune. Il mio agire è dettato innanzitutto dai valori derivanti dal mio essere cooperatore e come tale porterò avanti l’agenda condivisa dalla sezione, lavorando affinché si raggiunga una riappacificazione delle correnti che hanno portato alla divisione in due liste. Crediamo che l’unità rappresenti una forza e la strada migliore per ottenere grandi risultati”.

Legacoop Emilia Ovest augura “buon lavoro a lui e a tutti i membri del Consiglio di sezione eletti consiglieri del Consorzio nel corso dell’ultima assemblea”.