Genitori maltrattati e minacciati di morte: 28enne denunciato

CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Minacce di morte e maltrattamenti ai genitori: denuncia e allontanamento da casa per un 28enne che è accusato di maltrattamenti in famiglia. Convivenza difficile quella tra il giovane e i suoi genitori che è andata a peggiorare negli ultimi mesi con il figlio che non perdeva occasione per offendere e minacciarli di morte.

Stando a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri l’uomo, con comportamenti abituali e ripetuti, maltrattava i propri genitori conviventi con offese continue, minacciandoli di ucciderli e dar loro fuoco. In un’occasione, durante una lite con il fratello, aveva preso un coltello ed era stato disarmato dal padre.