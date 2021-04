Forza posto di blocco con scooter rubato: giovane denunciato

REGGIO EMILIA – Forza posto blocco dei carabinieri in via Tassoni a bordo di uno scooter rubato: 21enne denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Un azzardo che poteva finire in tragedia: il giovane, noto ai carabinieri, questa notte, a bordo di uno scooter Piaggio 150, ha forzato un posto di blocco dei carabinieri della sezione radiomobile rischiando di investire un militare che è riuscito ad evitare l’impatto.

Durante la fuga si è schiantato e, nonostante i seri traumi riportati, è riuscito a proseguire la fuga a piedi. E’ stato rintracciato dai carabinieri che, nel frattempo l’avevano identificato, nella sua abitazione. Lì è stato raggiunto dai militari che hanno chiamato il 118 che ha mandato sul posto i sanitari che hanno portato il giovane in ospedale.

Dal controllo dei documenti del motociclo è emerso che era stato rubato poco prima a un 28enne residente a Reggio Emilia a cui è stato restituito.