Festa della polizia, reati in calo: -27%

REGGIO EMILIA – Calano i reati, che passano dai 3.332 del periodo marzo 2019-marzo 2020, ai 2.415 del marzo 2020-2021 (-27%). La tipologia di delitti che è calata di più è quella degli atti persecutori (-119%), seguita dai maltrattamenti (-74%), dalle violenze sessuali (-70%) e dalle lesioni personali (-70%). Nelle operazioni di polizia giudiziaria più significative sono stati messi a segno 150 arresti, sequestrati 5,5 milioni di euro e oltre 200 chili di droga.

I dati sono stati forniti oggi nel corso delle celebrazioni del 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, Per il secondo anno consecutivo, a causa del protrarsi della diffusione pandemica da Covid-19, la celebrazione si è svolta in forma estremamente ridotta, nel cortile della questura.

Erano presenti il questore Giuseppe Ferrari, il prefetto Iolanda Rolli, i funzionari della questura e delle specialità della Polizia di Stato e una rappresentanza della Associazione nazionale polizia di Stato. E’ stata poi deposta una corona di alloro, alla memoria dei caduti della Polizia, uomini e donne che nell’adempimento del proprio dovere hanno sacrificato la vita per la sicurezza dello Stato.

Ha commentato il questore: “Il totale dei delitti registra un sensibile – 27%. Ancora più significativo è il trend in discesa dei furti in genere (- 36%), dei furti con strappo (- 50%) e dei furti in abitazione (-37%). Analogamente sono in calo le rapine in abitazione (-50%) e lo spaccio di stupefacenti (- 43%). Si evidenzia quindi una contrazione di quelle fenomenologie di reati – cosidette di crimine diffuso – che maggiormente colpiscono la popolazione più vulnerabile e che per questo incidono profondamente sulla percezione della sicurezza. I motivi della drastica riduzione sono probabilmente da rinvenire nelle misure di contenimento della pandemia, ma non può non evidenziarsi che la decisa rimodulazione dei dispositivi di polizia in chiave anti covid, ha determinato un forte incremento di servizi sul territorio che, senza dubbio, ha contribuito al contenimento di numerose fattispecie di reato”.

I dati