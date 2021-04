Ex Polveriera, denunciato uno spacciatore

REGGIO EMILIA – La lente delle Forze dell’ordine di Reggio Emilia sulla zona stazione contro spaccio e degrado si allarga anche ai quartieri limitrofi. Oggi la squadra Mobile ha eseguito una perquisizione d’iniziativa in uno stabile nei pressi dello stadio Mirabello, nei pressi della ex “Polveriera”, sorprendendo un cittadino marocchino con 4 grammi di cocaina, due bilancini e materiale per il confenzionamento della droga e 4.300 euro in contanti. L’uomo e’ stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti. “L’attivita’ svolta si prefigge di restituire ai residenti la vivibilita’ del quartiere a ridosso della ex Polveriera”, spiega la Questura.