Ex partigiani over 90 raccontano la Liberazione

REGGIO EMILIA – I giorni cruciali della Liberazione dal nazifascismo di Reggio Emilia raccontati da due partigiani che ne furono protagonisti, e che avevano all’epoca 19 e 18 anni. Si tratta di Giacomina Castagnetti e Giglio “Ali'” Mazzi – che oggi hanno rispettivamente 95 e 94 anni – invitati come ospiti d’onore all’evento organizzato per il 23 aprile da Comune e Istituto storico della Resistenza (Istoreco).

L’appuntamento sara’ ospitato in municipio in Sala del Tricolore ma, dalle 11, potra’ essere seguito sulle pagine Facebook e sui canali youtube degli enti organizzatori. L’iniziativa e’ in previsione della festa del 25 aprile che, come l’anno scorso, vedra’ celebrazioni in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria. Non ci saranno infatti ritrovi collettivi in piazza.