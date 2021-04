Covid, 18.938 contagi e 718 vittime in Italia

ROMA – Sono 18.938 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano 17.221. Le vittime in un giorno sono 718 (ieri erano 487). Ma il numero dei decessi, come ha spiegato il direttore del dipartimento prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza in conferenza stampa sul monitoraggio, è in realtà di 460. “Si tratta infatti di un aggiustamento perché la Sicilia ha caricato dati antecedenti pari a 258 decessi”, ha spiegato.

I tamponi effettuati nella giornata sono stati 362.973, per un tasso di positività del 5,2% (ieri era stato 4,7%). Sono 192 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, ma nel complesso i letti occupati calano di 60 unità rispetto a ieri, per un totale di attuali 3.603 (Fonte Dire).