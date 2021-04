Covid, 16.232 nuovi casi e 360 morti in Italia: risale il tasso di positività

ROMA – Sono 16.232 i nuovi casi di Covid oggi in Italia su 364.804 tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici. Registrati 360 decessi nelle ultime 24 ore. I dati del bollettino odierno fanno registrare un aumento del tasso di positività, che sale dal 3,9% di ieri al 4,4%. Il decremento dei morti rispetto a 24 ore fa è di appena quattro unità. Migliorano i dati sui ricoveri: le terapie intensive sono 3.021, dunque 55 in meno rispetto a ieri. Il calo dei ricoveri ordinari nelle ultime 24 ore è di 690 unità: in totale sono 22.094 i letti nei reparti non Covid occupati (fonte Dire).