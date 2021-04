Covid, 13.844 nuovi casi e 364 morti in Italia: ancora in calo il tasso di positività

ROMA – Sono 13.844 i nuovi casi di Covid in Italia, su un totale di 350.034 test effettuati, tra molecolari e antigenici. I decessi registrati sono invece 364. Sebbene i contagi siano maggiori rispetto a 24 ore fa, quando erano stati 12.074, dato il maggior numero di tamponi effettuati il tasso di positività scende ancora, passando dal 4,1% di ieri al 3,9% di oggi. In calo anche il dato dei morti, che ieri erano stati 390. In miglioramento anche i dati sui ricoveri: sia quelli delle terapie intensive, che sono 3.076 (75 in meno rispetto a 24 ore fa) che quelli ordinari: in totale sono 22.784, con una diminuzione di 471 unità rispetto a ieri (fonte Dire).