Covid, 13.447 nuovi contagi e 476 vittime in Italia: scende il tasso di positività a 4,4%

ROMA – Sono 476 le vittime per coronavirus registrate in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri le vittime erano state 358. Con 13.447 nuovi casi rilevati nelle ultime ventiquattro ore in Italia a fronte di 304.990 tamponi, il tasso di positività scende a 4,4% dopo il 5,1% di ieri. Calano ancora i pazienti in terapia intensiva in Italia causa Covid, al momento sono 3.526, 67 meno di ieri. È quanto riporta il bollettino quotidiano sul Covid emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.