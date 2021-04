REGGIO EMILIA – Il sottosegretario del ministero della Salute Andrea Costa ha visitato questa mattina il gruppo Airone, storica società emiliana che opera nel settore delle conserve ittiche e alimentari. Ha detto Sergio Tommasini, ad del gruppo Airone: “La visita del sottosegretario Andrea Costa è stata accolta con grande entusiasmo. Sono contento di aver avuto modo di presentare l’azienda e la squadra di lavoro”.

Airone opera nel settore delle conserve ittiche e alimentari, con sede centrale nella food-valley in Emilia Romagna, e storica sede produttiva ad Abidjan in Costa D’avorio dove lavorano 1500 persone. Airone è la più importante società italiana a capitale privato presente nel paese africano e mantiene una solida presenza in Italia.

“Operiamo in un settore molto competitivo – continua Tommasini – le conserve alimentari – e cerchiamo di farlo mantenendo una grande attenzione all’ambiente e alla qualità dei nostri prodotti. Parlando con Costa ho avuto modo di comprendere la visione del Governo in tema di salute e ambiente e, nel nostro piccolo, cercheremo di dare un contributo fattivo portando la nostra qualità, professionalità e Italianità nel mondo”.

Dopo aver visitato gli uffici e i magazzini aziendali, il sottosegretario di stato Costa ha risposto ad alcune domande e ha detto: “Il ministero della Salute presta una costante attenzione alla sicurezza alimentare e alla relativa tutela dell’ambiente. Poter vantare la presenza in Italia di aziende come Airone SeaFood, che operano secondo i criteri della sostenibilità, della responsabilità sociale e della solidarietà, ci rende orgogliosi. È proprio questo l’approccio che permette ai prodotti alimentari italiani di essere tra i più sicuri, a livello globale. La sicurezza alimentare è anche la leva per raggiungere molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile che costituiscono l’Agenda 2030 dell’Onu. La mia visita nasce però anche con l’intento di ringraziare, a nome del Governo, tutte quelle realtà della filiera alimentare – in Emilia Romagna sono state numerose – che durante il periodo di lockdown hanno garantito la continuità produttiva dell’intero settore, permettendo ai nostri cittadini di approvvigionarsi di cibo e nutrirsi. Rappresentano un asse economico e sociale strategico per l’intero Paese”.

Alcuni dati sui Airone

⦁ Airone è la più importante società italiana a capitale privato presente nel paese africano e mantiene una solida presenza in Italia, con una partnership tra i paesi che dura da più di 25 anni.

⦁ Il gruppo airone conta oltre 1250 dipendenti tra Italia e Costa d’Avorio

⦁ Circa 25.000 tonnellate di tonno annuali.

⦁ 150 milioni di lattine nei vari formati esportati in Europa e una parte per il mercato locale (Costa d’avorio).

⦁ Grande cura del cliente con prodotti customizzati made in Italy grazie al private label.

⦁ Tre marchi aziendali presenti sul mercato della Gdo: Altomar, Maremì e Tuttotonno.