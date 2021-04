Coronavirus, Reggio Emilia da lunedì è in zona gialla

REGGIO EMILIA – Nessun morto e 167 nuovi casi di Coronavirus nella nostra provincia. Di questi 92 sono riconducibili a focolai, 75 sono classificati come sporadici. 161 casi sono in isolamento domiciliare, 6 pazienti sono ricoverati in terapia non intensiva. Ieri sono state vaccinate 3.315 persone, mentre oggi, alle 16, ne sono state effettuate 2.509.

Nel giorno del ritorno ufficiale in zona gialla (bisognera’ pero’ aspettare fino a lunedi’), l’Emilia-Romagna fa segnare altri 1.104 contagi, su un totale di 28.254 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri e’ dunque del 3,9%.

La situazione dei contagi nelle province vede al primo posto Bologna con 215 nuovi casi, seguita da Modena (187), Reggio Emilia (167) e Parma (124). Poi Forli’ (80), Ravenna (78) e Ferrara (66), quindi Piacenza e Cesena (59), Rimini (52), e infine il circondario imolese (17). Aumentano pero’ di tanto i guariti, che sono 3.060 in piu’ rispetto a ieri. Dunque, nuovo sensibile calo degli attualmente positivi, che a oggi sono 54.549 (-1.969 rispetto a ieri).

Di questi, le persone in isolamento a casa, quelle con sintomi lievi o senza sintomi, sono complessivamente 52.325 (-1.882), il 95,9% del totale dei casi attivi. I decessi sono in discesa, 13 in tutta la regione, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 12.731 vittime. Le ultime sono state rispettivamente una a Piacenza, una a Parma, quattro nella provincia di Modena e sette in provincia di Bologna. Nessun decesso nelle province di Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Forli’-Cesena e Rimini.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Emilia-Romagna sono 276 (-6 rispetto a ieri), 1.948 quelli negli altri reparti Covid (-81). Dei nuovi positivi, 454 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attivita’ di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 404 erano gia’ in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 618 sono stati individuati all’interno di focolai gia’ noti.

L’eta’ media dei nuovi positivi di oggi e’ 39,7 anni. Infine, la campagna vaccinale. Alle 15 di oggi sono state somministrate complessivamente 1.417.553 dosi; sul totale, 438.483 sono seconde dosi, e cioe’ le persone che hanno completato il ciclo vaccinale di due dosi.

I nuovi casi Comune per Comune