Copre ladri di identità: denunciato per favoreggiamento

BRESCELLO (Reggio Emilia) – Copre i ladri di identità e viene denunciato dai carabinieri per favoreggiamento. Nei guai un 42enne napoletano denunciato dai carabinieri di Brescello per aver cercato di ostacolare l’identificazione dei responsabili di un furto d’identità, compiuto da ignoti, che, attraverso le generalità di una 44enne di Brescello, hanno ottenuto un finanziamento di oltre 1.000 euro per l’acquisto di un elettrodomestico in uno store di Caserta.

Ad accorgersi del furto d’identità è stata la 44enne reggiana che ha ricevuto via posta ordinaria una lettera da parte di una società finanziaria che le ha comunicato l’approvazione di un finanziamento in suo nome e per suo conto. Non avendo mai acceso un finanziamento la donna si è messa in contatto con la società di finanziamenti e ha appurato che l’importo finanziato a suo nome, per un importo di oltre 1.000 euro, era stato acceso per l’acquisto di un elettrodomestico in uno store in provincia di Caserta.

La vittima ha quindi sporto denuncia ai carabinieri di Brescello denunciando il furto d’identità con i militari che, nel corso delle indagini, sono risaliti a chi, materialmente, aveva fatto il finanziamento che è stato denunciato per favoreggiamento avendo cercato di eludere le indagini dei carabinieri finalizzate a conoscere chi si fosse sostituito alla vittima.