Coopstartup Emilia Ovest, la lectio magistralis del professor Poma

REGGIO EMILIA – Nell’ambito di Coopstartup, percorso di accompagnamento per la nascita di nuove imprese cooperative a Reggio Emilia, Parma e Piacenza, si è tenuta ieri la lectio magistralis del professor Lucio Poma “Verso il futuro. Il mercato e la cooperazione”, una riflessione approfondita sugli scenari economici alla luce dei profondi mutamenti in corso e sulle leve strategiche per affrontarli.

Lucio Poma, noto economista, docente all’Università di Ferrara e capo-economista di Nomisma, è esperto di innovazione, Industria 4.0, sviluppo e trasformazione industriale.

“L’intervento del prof. Poma” ha dichiarato Daniela Cervi, resp. del progetto “è stato di grande interesse per i futuri cooperatori e per le nostre cooperative perché ha offerto una visione utile sul contesto in rapida evoluzione e sul ruolo che può giocare la cooperazione”.

Coopstartup, promosso da Legacoop Emilia Ovest insieme a Coopfond, entra ora nella fase cruciale dell’elaborazione dei Business Plan da parte dei 16 gruppi di startupper aderenti all’iniziativa, supportati dai tutor dello staff, Matteo Pellegrini, Vanessa Sirocchi e Miriam Vallisa.